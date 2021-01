Magazine BBB 21: Advogada Juliette é da Paraíba e sonha em ser delegada Paraibana teve de superar a morte da irmão por AVC

A advogada e maquiadora Juliette Freire, 31, tem o sonho de se tornar uma delegada. Natural de Campina Grande (PB), atualmente mora com uma amiga. Apesar da origem humilde, sempre se dedicou muito para ajudar sua numerosa família Desde os seis anos de idade que ela trabalha. Ainda criança, já lavava cabelos no salão de sua mãe. Cursou alguns anos da faculdade de Let...