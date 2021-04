Magazine Bandas Som & Louvor, Louve & Adore e Lorena Rosa se apresentam na Marcha para Jesus em Casa Evento acontece pelo Canal do Youtube do Instituto Social Tocantins nesta quinta-feira, 1º, e sexta-feira, 2

Nesta quinta-feira, 1º, e sexta-feira, 2, a programação da Marcha para Jesus em Casa acontece online por meio do Canal do Youtube do Instituto Social Tocantins. Essa é a primeira vez que a ação ocorre em formato online, devido a pandemia da Covid-19, e a realização é do Instituto com apoio de emenda parlamentar de 2020. Toda a programação é gratuita. O evento gospel...