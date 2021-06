Magazine Banda Imaginário Mundo promove live do projeto “Acesso ao êxito” neste sábado Apresentação está marcada para às 18 horas por meio do Youtube

Está marcado para ocorrer neste sábado, 5, uma live da Banda Imaginário Mundo com canções do projeto “Acesso ao êxito”. Essa apresentação será realizada às 18 horas no canal do Youtube do grupo. Essa iniciativa conta com recursos do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic), da Fundação Cultural de Palmas. O show, originalmente planejado para ocorre...