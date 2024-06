Magazine Banda de forró tocantinense se apresenta pela primeira vez no Arraiá da Capital A Banda Fulô de Caju nasceu no Tocantins e já conta com dois anos de existência. Co-fundadora fala sobre a participação na festa junina

A banda Tocantinense Fulô de Caju se apresentou pela primeira vez no Arraiá da Capital no estádio Nilton Santos em Palmas. A banda, formada há dois anos, se apresentou no “Coreto do Forró” com o estilo tradicional do forró pé de serra e o forró estilizado. A apresentação ocorreu na sexta-feira (21). A vocalista e co-fundadora Caccau Ferreira comenta que se...