O projeto Tocando Para Vidas apresenta neste sábado, 11, a partir das 18 horas, no condomínio Mirante du Park, a banda da Polícia Militar do Tocantins. Respeitando algumas medidas, por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), cinco integrantes do grupo vão se apresentar e os moradores podem acompanhar da sacada de seus apartamentos.

Os organizadores também vão fazer uma transmissão ao vivo da apresentação cultural através do Instagram. Você pode acompanhar através do link. A previsão é que o show dure cerca de uma hora. Ao lado do Capitão da PM Edilson Silva e moradora do condomínio, Cejane Borges é uma das idealizadoras do projeto e afirma que além de pedir para que as pessoas fiquem em casa, as ações trazem um pouco de lazer para os moradores em um momento complicado que o País atravessa por conta da Covid-19.

“Na semana passada um morador, que é músico e vive disso, se apresentou da sacada do aparamento. Naquela ocasião, a gente arrecadou recursos para ajudá-lo com algumas despesas, pois ele está sem trabalhar por conta desse momento que estamos passando. Nessa edição, a gente não vai pagar a banda da Polícia Militar. Essas ações são para que as pessoas fiquem em casa, porém elas podem desfrutar de um momento de descontração”, pontua.