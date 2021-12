Magazine Banda Boca de Cantora e os Piabas lança seu primeiro álbum autoral neste sábado Trabalho une um pouco de ritmos nortistas, nordestinos e sul-americanos

Neste sábado, 11, a banda tocantinense Boca de Cantora e os Piabas lança seu primeiro álbum autoral. As canções do álbum trazem e misturam um pouco de ritmos nortistas, nordestinos e sul-americanos. Trabalho estará disponível em várias plataformas de streaming de música. Em seu primeiro disco, a banda passeia entre elementos do amor-próprio, decepções amoros...