Magazine Banda Água de Melissa lança clipe de música inédita nas plataformas digitais Composição de Julianna Motter e Alexandre Castro está disponível no Youtube e canais streaming

A banda Água de Melissa, que tem como integrante o músico gaúcho radicado em Palmas Alexandre Castro (o trio é Coelho, Cuca e Jefferson) lançou no Youtube o clipe de "Tanto Amor", composição de Julianna Motter e Alexandre Castro. Castro comentou a novidade. "Do alto dos meus quarenta e tantos anos, colocar um trabalho no mundo é como ganhar aquele ...