Magazine Balé Popular do Tocantins conquista medalhas em festival internacional de dança Evento foi realizado de 4 a 7 de julho, em Goiás, e reuniu mais de dois mil bailarinos de todo o Brasil

O Balé Popular do Tocantins conquistou o segundo lugar nas modalidades Ballet de Repertório e Danças Urbanas e o terceiro lugar na modalidade Danças Populares no festival internacional de dança, que ocorreu nos dias 4 a 7 de julho, no Centro Cultural Oscar Niemeyer em Goiânia (GO). O evento contou ...