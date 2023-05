Bailarinos do Balé Popular do Tocantins foram selecionados para competir no Festival Internacional de Dança Goiás 2023. No total, onze coreografias irão participar da competição entre os dias 5 e 9 de julho, em Goiânia (GO), no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

Será a sexta participação da companhia no evento. De acordo com o professor de balé, Jefferson Marques, o Balé Popular participou nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2022.

“A cada ano é uma nova experiência, ano passado tivemos um elenco estreante, neste ano a mesma equipe irá participar, então já irão entrar no palco mais confiantes. Estar no palco dançando para a comunidade e famílias é uma coisa, agora estar no palco sendo avaliado é totalmente diferente”, acrescenta o professor.

“Nosso maior objetivo é conseguir fazer aquilo que foi tão ensaiado e a premiação é consequência disso”, finaliza Jefferson.

Cerca de 64 bailarinos irão se deslocar até Goiânia para a competição, na presença de cinco professores.

Com seis troféus no currículo, a bailarina Maria Vitória, de 15 anos, já participou três vezes da competição e irá novamente neste ano. Para a dançarina, é uma sensação de gratidão ter a oportunidade de participar do evento. “É algo que nem todos os dançarinos tem, então fazer parte disso tudo é muito importante para mim e para todos que participam.”

Maria Vitória também conta que além da possibilidade de mostrar todo o trabalho realizado durante meses, todos os ensaios e horas de dedicação, no final sempre valem a pena.

“A expectativa para esse ano é que possamos voltar mais uma vez com troféu, seja na minha coreografia solo ou então as em conjunto com as minhas turmas”, finaliza a bailarina.

A competição

O Festival Internacional de Dança Goiás 2023 contará com sete modalidades de dança divididas entre as categorias Júnior, de 10 a 12 anos; Juvenil, de 13 a 15 anos; Adulto, de 16 a 18 anos e Avançado, a partir de 19 anos.

Em relação a premiação, o evento soma R$ 49 mil distribuídos entre o melhor grupo (avançado ou adulto), melhor bailarino e bailarina (idade mínima 16 anos), bailarino (a) revelação (idade máxima 15 anos), melhor coreógrafo e destaque do festival.