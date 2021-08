Magazine Bailarina negra que rompeu o racismo se torna estrela em Nova York Ingrid Silva, menina negra do subúrbio carioca que começou a dançar em um protejo social, está em São Paulo para lançar seu livro

Bailarina principal do Dance Theatre of Harlem, em Nova York, Ingrid Silva está em São Paulo para lançar seu livro, "A Sapatilha que Mudou Meu Mundo", que sai pela Globo Livros. "Não é um livro de superação", avisa a autora, apesar do título e de sua história de menina negra do subúrbio carioca que começou a dançar em um projeto social e tornou-se estrela em Nov...