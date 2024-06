Magazine Autora de 'Jogos Vorazes' anuncia novo livro da saga para 2025 Produção vai se passar quarenta anos depois de último lançamento

A história de "Jogos Vorazes", que inspirou os filmes de mesmo nome, vai ganhar uma continuação. O quinto volume da série distópica vai se chamar "Sunrise on the Reaping" e vai se passar 24 anos antes da história que virou saga com protagonismo de Jennifer Lawrence como Katniss Everdeen. A escritora afirma que se inspirou no filósofo escocê...