Magazine Atriz norte-americana Olivia Munn está grávida de seu primeiro filho Criança é fruto de seu casamento com o comediante John Mulaney, 39

A atriz Olivia Munn, 41, e o comediante John Mulaney, 39, estão esperando o primeiro filho. Ele mesmo confirmou a notícia da gravidez no Late Night with Seth Meyers, como reportado pelo site da PageSix. "Fui para a reabilitação em setembro [2020]. Eu saí em outubro. Eu saio da casa da minha ex-esposa [Anna Marie Tendler]. Eu sou o apresentador do Saturday Night ...