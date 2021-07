Magazine Atriz Kefera Buchmann declara ser bissexual: 'aliviada' Ela também postou no stories do Instagram uma mensagem de agradecimento acompanhada de um arco-íris e de três corações com as cores da bandeira do orgulho bissexual

Kefera Buchmann, 28, fez uma série de postagens nas redes sociais onde falou sobre sobre sua orientação sexual, declarando indiretamente ser bissexual. A atriz agradeceu as mensagens que recebeu após as publicações que dão a entender sobre sua orientação sexual. "Obrigada por todas as mensagens. Tô meio com frio na barriga, mas, também, aliviada...", escreveu a curi...