Magazine Atriz Giovanna Antonelli e Primo Rico participam de evento sobre tecnologia e inovação em Palmas O evento será realizado de 22 a 24 de agosto no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues

A atriz e empresária Giovanna Antonelli e o influenciador financeiro Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, estarão na primeira edição do Palmas Summit. O Encontro de Tecnologia, Inovação e Clima da Amazônia Legal será realizado de 22 a 24 de agosto, no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues. De acordo com a organização, o Palmas Summit será gratuito e abor...