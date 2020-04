Magazine Atriz e escritora Patricia Bosworth, morre aos 86 anos A atriz e escritora contraiu o coronavirus e morreu em decorrência de uma pneumonia

Patricia Bosworth, atriz que atuou ao lado de Audrey Hepburn no filme A História de uma Freira (1959) e mais tarde escreveria as biografias de Marlon Brando, Montgomery Clift e Jane Fonda, morreu na quinta-feira, aos 86 anos, em decorrência do coronavirus. A filha adotiva da atriz e escritora, Fia Hatsav, revelou ao The New York Times que pneumonia c...