Magazine Atriz de 'Ginny e Georgia' diz que criar adolescente dá mais medo que cenas de terror Howey que no papel interpreta uma mãe jovem, diz que nada a preparou para lidar com a maternidade na ficção

"Somos tipo as 'Gilmore Girls', só que com seios maiores." É assim que a personagem Georgia define a relação com a filha, Ginny, no primeiro episódio de "Ginny e Georgia". A série, que estreou no final de fevereiro na Netflix, vem figurando na lista de mais vistas da plataforma desde então. Para quem acompanhava a série que foi ao ar entre 2000 e 2007, algumas semelh...