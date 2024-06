Magazine Atriz Débora Falabella revela que é perseguida por fã há dez anos: 'Fico com medo' A stalker é moradora do Recife, em Pernambuco, e chegou a ir ao endereço da atriz de carro, com malas

Débora Falabella foi perseguida durante anos por uma fã, que chegou a aparecer na porta do condomínio onde ela mora, em São Paulo. A stalker é moradora do Recife, em Pernambuco, e foi ao endereço da atriz de carro, com malas. Ela pediu para entrar, mas não foi recebida. No mesmo dia, no início da noite, a mulher voltou ao endereço e encontrou uma funcionária de Déb...