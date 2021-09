Magazine Ator Vittor Fernando vai de tiktoker a apresentador e diz que faz arte onde der Influenciador digital já tem mais de nove milhões de seguidores no TikTok

Quando começou a produzir conteúdo para o TikTok, o ator Vittor Fernando, 26, tinha como objetivo principal "continuar fazendo arte onde der, seja no celular, no quarto, em qualquer lugar". Mas o projeto quase despretensioso do artista sofreu uma reviravolta nos últimos anos. Ele viu suas redes sociais receberem mais de nove milhões de seguidores desde que a pand...