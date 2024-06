Magazine Ator de 'Piratas do Caribe' expôs medo de tubarões antes de ataque mortal Tamayo Perry, de 49 anos, morreu após ser atacado por um tubarão enquanto surfava no Havaí, nos Estados Unidos

Tamayo Perry, 49, admitiu ter medo de tubarões antes do ataque do animal que o matou no último domingo (23). Em 2015, o ator falou sobre o assunto ao repercutir, em suas redes sociais, o ataque de tubarões contra o surfista Mick Fanning, 43, na África do Sul. "O incidente com Mick é uma grande indicação de que a misericórdia de Jesus é mais do que suficiente. Leia também: -Boni...