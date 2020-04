A Temporada Verão 2020 da praia do Funil está cancelada em virtude da pandemia da Covid-19, conforme nota publicada pela Prefeitura de Miracema. A temporada aconteceria de junho a agosto e a medida de cancelamento deliberada pela Associação de Barraqueiros da Praia do Funil (ABPF) teve unanimidades nos votos diretos.

Segundo a Associação, o cancelamento leva em consideração as orientações dos poderes estaduais e municipais visando à preservação da saúde dos veranistas, turistas, clientes e colaboradores. Essa medida ainda tem “efeito suspensivo quanto aos processos de licenciamento junto aos órgãos da administração pública, bem como das obras de infraestrutura no banco de areia da Praia do Funil com vistas a evitar aglomerações no ambiente”, diz a nota.

Conforme a Prefeitura Municipal, Miracema teve duas notificações já descartadas e 22 altas de pacientes que estavam em monitoramento domiciliar, devido a síndromes gripais. A cidade segue sem novas notificações, mas vem adotando medidas para evitar a proliferação da doença.

A temporada da praia do Funil é a segunda a ter medidas adotadas no Tocantins, a primeira que teve as atividades suspensas foi a da Praia da Tartaruga. A Prefeitura Municipal afirmou que o investimento de cerca de R$1,2 milhão, que teria como destino planejamento da temporada, contratação de estrutura, shows e obtenção de licenças, seria direcionado para a área da saúde em virtude da Covid-19.