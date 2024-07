Magazine Assinatura de Hickmann em contratos bancários foi falsificada, diz perícia O ex da apresentadora, Alexandre Correa, negou as acusações e afirmou "não haver como comprovar que as assinaturas foram ou não feitas" por Hickmann

Laudo do Instituto de Criminalística concluiu que Ana Hickmann teve assinaturas falsificadas em contratos oficiais firmados com três instituições financeiras. Resultado da perícia apontou que as assinaturas presentes nos documentos "não provieram do punho de Ana Lúcia Hickmann Correa". A informação consta no laudo emitido pelo Instituto de Criminalística de ...