Magazine As Baías lançam música inspirada em transfobia de Marília Mendonça e cogitam parceria com a cantora "Vi que ela tentou reconsiderar, teve uma lição que veio pelas redes sociais e um feat seria uma resposta interessante", disse a cantora Raquel Virgínia

Raquel Virgínia, 28, vocalista da banda As Baías, que nesta sexta (11) lançou uma nova música e videoclipe em parceria com MC Rebecca, "Coragem", afirmou que o grupo tem vontade de expandir o público, e toparia até mesmo uma parceria com Marília Mendonça, 25. Durante uma coletiva de imprensa na tarde desta sexta (11), a cantora disse que tocou na polêmica envolv...