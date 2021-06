Redação Jornal do Tocantins

Artistas e diversos profissionais do setor cultural afetados social e economicamente pela pandemia da Covid-19 no País buscam uma nova pespectiva para enfrentar a crise. Trata-se da Lei Paulo Gustavo, que a exemplo da Aldin Balnc homenageia um artista brasileiro morto pela doença.

O objetivo da lei é destinar R$ 4,3 bilhões ao setor cultural, como medida emergencial. A Lei Paulo Gustavo (PLP 73/2021) segue em tramitação no Senado. Para apoiar a causa, no Tocantins, uma frente em defesa da lei já está se formando com uma rede de apoio parlamentar, denominada comitê Paulo Gustavo Tocantins.

O lançamento oficial do comitê será transmitido nesta sexta-feira, 11, a partir das 19 horas, nas redes sociais @comitepaulogustavo (Instagram) e Comitê Paulo Gustavo (Youtube e Facebook). O evento será para mobilizar a sociedade tocantinense em busca da aprovação da lei no Senado.

A programação no Tocantins ocorrerá via Zoom com atrações culturais como o ator e humorista Paulo Vieira e o cantor Dorivã. Também participaram da live, autoridades políticas.

Como palestrantes estarão Marcos Souza, assessor parlamentar da liderança do PT no Senado que abordará sobre “Projeto de Lei Complementar 73/2021 de apoio emergencial à cultura” e Chris Ramirez, assessora técnica parlamentar do mandato Benedita da Silva que debaterá sobre “Regulamentação do Sistema Nacional de Cultura”.

Além dessas participações, o evento contará com outras entidades culturais do Estado.

A mediação é do ator, produtor e ativista cultural Cícero Belém. Para ele, a Lei Paulo Gustavo traz solidariedade em tempos de pandemia. “São R$ 4 bilhões do Fundo Nacional de Cultura para estimular a música, o teatro, o cinema, todas as artes e garantir renda para os artistas que mais precisam. Afinal, sem plateia não tem teatro, sem público não tem show, sem gente na rua não tem arte na rua”, conclui.