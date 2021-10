Magazine Artistas do projeto Sagrado Feminino prestam homenagem à Casa 8 de Março No encontro com as dirigentes da casa foram abordadas discussões sobre as temáticas do projeto, os cursos de capacitação em arte, artesanato e fabricação digital

Cinco artistas integrantes do projeto Sagrado Feminino realizaram nesta quinta-feira, 21, uma homenagem à Casa 8 de Março, em Palmas. O reconhecimento se deu em virtude de toda a trajetória e trabalho prestados pela equipe e pela Casa para a população feminina em situação de vulnerabilidade social. No encontro entre a produtora Karol Rosa e as dirigentes da Casa 8...