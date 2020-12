Magazine Artistas cobram reserva de R$ 2 mi no orçamento da Lei Aldir Blanc para execução em 2021 Coletivo Mobiliza Tocantins divulgou comunicado cobrando empenho de mais de R$ 2 milhões Fundo Estadual de Cultura para evitar devolução da verba ao governo federal

Artistas integrantes do Mobiliza Tocantins, formado por cerca de 60 instituições artísticas de todo o Estado, divulgaram manifesto cobrando do governo do Tocantins o empenho de mais de R$ 2 milhões no orçamento do Fundo Estadual de Cultura. Segundo o documento, trata-se de recurso restante da Lei 14.017/2020, a Lei Aldir Blanc e caso não seja empenhado (reservado no ...