A vocalista e guitarrista da banda Big Marias, Samia Cayres, esteve entre os jurados da Academia Prêmio Multishow 2023. A tocantinense é a primeira a integrar a banca de jurados para a seleção dos melhores da música brasileira, que ocorre na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro (RJ), na próxima terça-feira, 7, com transmissão na televisão aberta e por meio do serviço de streaming (Globoplay).

Samia atua no cenário do rock tocantinense e brasileiro e já tocou em diversos festivais pelo Brasil com a banda Boddah Diciro, entre eles a Virada Cultural, em São Paulo (SP), o Bananada, em Goiás (GO) e Varadouro, no Acre (AC).

Samia contou que está imensamente feliz com o convite para participar de “um prêmio tão importante para a música brasileira”, disse por meio da assessoria e completou que “é a minha estreia como jurada de um prêmio tão importante para a música brasileira. Estou imensamente feliz com o convite e com muita responsabilidade vou representar o estado e o rock tocantinense”.

A guitarrista também é produtora cultural, jornalista, formada pelo Centro Educacional Luterano de Palmas , no ano de 2009, é assessora de comunicação e fotógrafa.

Premiação

A seleção para a premiação ocorreu no período entre 18 de julho de 2022 a 4 de setembro de 2023. Com sua edição de 30 anos, tem como tema: “A música que mexe com o Brasil”, e contará com a apresentação de Tadeu Schmidt, Tatá Werneck e Ludmilla.