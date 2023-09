Nesta terça-feira, 12, a partir das 15h, ocorreu a abertura da exposição “Natureza Efêmera” da artista plástica Rossana Mendes, com a participação do curador da exposição, o artista e promotor cultural Vone Petson, na sede da Justiça Federal em Palmas, localizado na quadra 201 norte.

O espaço estará disponível para visitação a partir desta terça-feira, e segue até o dia 12 de outubro. O horário de visitação é das 9 às 18 horas, a mostra também estará disponível no site da artista www.rossanamendes.com.br.

“Tendo como recorte conceitual a efemeridade e fragilidade da natureza, composta de obras de arte autorais e inéditas, a exposição também contará com recursos de acessibilidade, obras táteis e fichas em braile com texto resumo das obras”

Rossana Mendes, por meio da assessoria, afirma que a exposição tem o objetivo de auxiliar na reflexão sobre a importância da preservação no bioma do Cerrado. “A exposição planeja suscitar questões acerca da efemeridade e da fragilidade desse bioma, apresentado em diversas obras: colagens, gravuras e processos híbridos”.

Durante o período da exposição serão realizadas visitas educativas para as escolas públicas e associações beneficentes interessadas, com a presença da artista e do curador da exposição. Nesta terça-feira, aos estudantes do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) às 14 horas; visita mediada para pessoas com deficiência visual, na quarta-feira, 13, às 14 horas e aos alunos da Escola Municipal Anne Frank, na quinta-feira, 14, das 8h30 às 14 horas.

Rossana Mendes nasceu no estado de Goiânia (GO), mas reside atualmente na Capital, realizou exposições individuais na Galeria Sesc de Artes e no Núcleo Integrado de Leitura e Artes e exposição coletiva no Salão Independente dos Artistas Visuais do Tocantins.

A artista plástica é Bacharel em Direito pela Universidade Luterana, pós-graduada em Direito Público pelo ITOP e membro do Conselho de Cultura da OAB Tocantins. E participa também do Coletivo dos Artistas Independentes do Tocantins (CAITO).