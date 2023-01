Magazine Artista plástica Júlia d´Paula abre exposição “Jardins do Tocantins” nesta quarta-feira, 11 Quarta exposição individual da jovem será aberta às 19h e segue até 3 de fevereiro na galeria de artes no Espaço Cultural

Na próxima quarta-feira, 11, a artista plástica palmense Júlia d´Paula, 14 anos, abre a quarta exposição individual chamada “Jardins do Tocantins”, a partir das 19 horas, na galeria de artes da Fundação Cultural de Palmas, localizada no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho. A exposição também será apresentada aos franceses em outubro deste ano no Salão ...