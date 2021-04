Magazine Artista palmense lança site e apresenta exposição virtual ‘Debaixo do Pé’ Rossana Mendes explica que projeto do site e a exposição foram contemplados com recursos da Lei Aldir Blanc

A artista visual Rossana Mendes, através de uma live no YouTube, nesta sexta-feira, 2, lançou seu novo site, com um espaço voltado para sua produção artística. A artista aproveitar para divulgar sua exposição virtual “Debaixo do pé”. Na plataforma virtual, o internauta pode conhecer as diversas obras e séries produzidas pela artista, a maioria delas são te...