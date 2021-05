O instrutor de crossfit Arthur Picoli, participante do BBB 21, disse na noite deste domingo (9) que vem recebendo ameaças de morte. "Mesmo após ter sido eliminado, mesmo após o programa ter terminado, as ameaças de morte não param de chegar. Desanimado com tudo isso", escreveu ele no Twitter.

"Quem gosta de mim não faça isso com nenhum outro participante ou qualquer pessoa", completou. Arthur foi o 14º eliminado do programa com 61,34% dos votos. Ele deixou a casa no dia 27 de abril.

Lumena, que também participou do BBB 21 e foi eliminada quase dois meses antes, comentou que sofre com a mesma situação. "Fica bem, Arthur. Não é nada fácil lidar com isso tudo, eu passo pelo mesmo todos os dias: ameaça, xingamentos, diversos tipos de ataque que você possa imaginar. Mas, foque naqueles que te amam e querem sua felicidade!"

Também ex-participantes do BBB 21, Pocah e Thaís foram outras a comentar sobre a situação. "Sei como é isso, Arthur. O nosso país já passa por tantos problemas e ainda temos que lidar com o ódio das pessoas. Mas temos que focar nas coisas boas que estão por vir. Fique bem!", escreveu Thaís.

Já Pocah se solidarizou com Arthur: "Fique bem, amigo". Ele respondeu que estava "decepcionado e arrependido."