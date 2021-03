Magazine Arthur diz que indicará Juliette ao Paredão no BBB 21 Em conversa no Quarto Cordel, Juliette analisou as últimas votações na casa e concluiu que é grande a sua chance de estar no próximo Paredão

Logo após vencer a Prova do Líder do Big Brother Brasil 21, na noite desta quinta-feira (25), Arthur contou para Gil e Sarah que deverá indicar Juliette para o próximo Paredão. "Ela sabe que se não pegar o Anjo vai para o Paredão", disse, referindo-se a uma possível escolha que pode deixar a advogada imune. Gilberto, no entanto, não acredita que o vencedor ...