Magazine Artesanato tocantinense é exposto em uma das principais feiras do país O evento conta com oficinas de cerâmica, trançado de taboa, tingimento a frio, entre outras técnicas. Além de rodas de conversa, palestra e apresentações musicais

Artesãos do Tocantins estão participando do 18º Salão do Artesanato, feira nacional realizada em São Paulo (SP). O evento reúne artesãos de todo o país, que representam seus estados em estandes coletivos e promovem a diversidade da atividade artesanal. Na edição de São Paulo, a programação também contará com oficinas de cerâmica, trançado de taboa, tingimento a frio...