Artesãos do Tocantins expõem na maior feira da América Latina em artesanato Em 2024, participam da Fenearte sete artesãos individuais e quatro entidades representativas do estado

Os artesãos do Tocantins estão com peças artesanais expostas na Feira de Negócios do Artesanato (Fenearte), em Olinda (PE), considerada a maior do segmento em toda a América Latina. O evento teve início na quarta-feira (3) e continua até o próximo domingo (14) no Centro de Convenções de Pernambuco. Segundo o governo do estado, sete artesãos individuais e quatro entida...