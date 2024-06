Magazine Arraiá da Capital: veja toda a programação e onde assistir A 32ª edição do Arraiá da Capital com show e as atrações das quadrilhas juninas começam nesta quarta-feira (19)

Começa nesta quarta-feira (19) a 32ª edição do Arraiá da Capital com show e atrações das quadrilhas juninas. As programações acontecem até a próxima segunda-feira (24), no estacionamento do estádio Nilton Santos, em Palmas, com transmissão ao vivo pelo g1 Tocantins. Nesta primeira noite acontecerá a escolha da rainha do arraiá, além dos shows no palco principal, que vão com...