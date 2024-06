Magazine Arraiá da Capital: Thiago Brava se apresenta na terceira noite de festa Além das atrações no palco principal, terá o Concurso Junino do Grupo de Acesso a partir das 19h, no estacionamento do estádio Nilton Santos, na região sul de Palmas

Nesta sexta-feira (21), acontece a terceira noite do Arraiá da Capital. O evento começou na quarta-feira (19) e vai até a próxima segunda-feira (24), no estacionamento do estádio Nilton Santos, na região sul de Palmas. O evento será transmitido em tempo real pelo g1 Tocantins. Leia Também: - Arraiá da Capital: Balé Popular, Cia Calypso e Banda da Loirinha se apresentam hoje n...