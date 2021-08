Magazine Arraiá da Capital será em novembro com transmissão online; inscrições grupos juninos estão abertas Esse é o segundo ano que o evento ocorre a partir de live com apresentação só da rainha e casais representantes das quadrilhas juninas devido à pandemia; festa ocorrerá entre os dias 10 e 14 de novembro

Assim como em 2020, o Arraiá da Capital 2021 será realizado com transmissão online e apresentação apenas de casais e as rainhas representantes das quadrilhas juninas. O evento está marcado para ser realizado de 10 a 14 de novembro na grande praça do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, em Palmas. As inscrições estão abertas até o final de agosto. Essa é a 29...