Magazine Arraiá da Capital: Junina Pula Fogueira apresentará o espetáculo “um amor de vaquejada” Enredo é baseado na canção “Saga de um vaqueiro” da banda Mastruz com Leite. Festa ocorre de 19 a 24 de junho no estacionamento do Estádio Nilton Santos, em Palmas

Entre as diversas atrações que prometem esquentar o 32° Arraiá da Capital, está o concurso de juninas e esse ano a junina Pula Fogueira apresentará o espetáculo “um amor de vaquejada”, uma homenagem às tradicionais festas de vaquejada e às histórias de amor que florescem nesse cenário. A arraia deste ano ocorre de 19 a 24 de junho no estacionamento do Estádio Nilton Sant...