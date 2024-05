Magazine Arraiá da Capital: inscrições abertas para o concurso de quadrilhas oferece prêmios de até R$40 mil A festa ocorrerá do dia 18 a 24 de junho, no estacionamento do Estádio Nilton Santos, em Palmas

Está próxima a temporada mais animada do ano para os palmenses, as festas juninas. As inscrições para os grupos dançarem no 32° Arraiá da Capital, estão abertas a partir desta terça- feira(7) e vão até a próxima quarta - feira (15). O evento deste ano acorre do dia 18 a 24 de junho, no estacionamento do Estádio Nilton Santos. O edital que regulamenta os pro...