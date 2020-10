Magazine Arraiá da Capital em versão online é adiada para o final de novembro devido o período eleitoral Nova data da 28º edição da festa é de 25 a 29 de novembro, na data anterior o evento teria início na próxima semana

A edição online do Arraiá da Capital está adiada para o final de novembro devido às vedações do período eleitoral. Esse ano o evento já tradicional em Palmas chega a sua 28ª edição com uma programação e formato diferenciado devido à necessidade de distanciamento social, que foram definidos pela Fundação Cultural de Palmas (FCP) e a Federação das Quadrilhas Juninas da C...