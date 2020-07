Magazine Arraiá da Capital de 2020 será online com apresentações de casais das quadrilhas juninas em outubro Edição 28º acontecerá de 28 de outubro a 1º de novembro e serão disputadas quatro modalidades somente com os casais, as inscrições para os grupos juninos interessados devem ser realizadas até 28 de agosto

A 28º edição do Arraiá da Capital acontecerá de forma online devido as medidas de distanciamento social para prevenir a proliferação da Covid-19. O evento, o mais antigo e tradicional de Palmas, acontece anualmente em junho, mas este ano acontecerá entre outubro e novembro, e as regras do novo formato da festa definidas pela Fundação Cultural de Palmas (FCP) e a Federação das Quadrilhas ...