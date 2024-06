Nesta quinta-feira (20) acontece a segunda noite do Arraiá da Capital. O evento começou na quarta-feira (19) e vai até a próxima segunda-feira (24), no estacionamento do estádio Nilton Santos. O evento será transmitido em tempo real pelo g1 Tocantins.

Arraiá das Bailarinas

O Balé Popular do Tocantins, do polo do colégio Frederico José Pedreira Neto, região sul da capital, apresenta o "Arraiá das Bailarinas", no Arraiá da Capital.

Em entrevista ao JTo, o coreógrafo Denis Rodrigues, que possui na trajetória na dança tocantinense desde 1998 e é coreógrafo do Balé Popular há seis anos, trouxe à vida uma remontagem especial da coreografia originalmente concebida por sua ex-aluna e atual professora do Balé Popular, Valdenice Souza.

"A ideia de apresentar o 'Arraiá das Bailarinas' surgiu de um convite especial do presidente da Fundação Cultural de Palmas, através da Secretaria de Desporto, reconhecendo o valor artístico e cultural do nosso trabalho", explicou Denis.

Denis explica que a coreografia que irá ser apresentada hoje incorpora elementos típicos das festas juninas, como círculos e fileiras tradicionais, além de um figurino adornado com girassóis, que simbolizam o estado do Tocantins.

Denis destaca que o processo de ensaio foi fluido e colaborativo, facilitado pela dedicação das 13 bailarinas que compõem o grupo.

"São meninas que já estudam técnica clássica há anos, então foi natural incorporar a essência da dança dentro das nossas exigências coreográficas", comentou.

Além da apresentação no Arraial da Capital, o Balé Popular do Tocantins já apresentou "Arraiá das Bailarinas" no Festival de Dança do Tocantins e nas festividades locais.

Sophie Isabella, uma das bailarinas que irá se apresentar hoje, compartilhou sua experiência pessoal e os desafios enfrentados durante os seis meses de preparação para o grande evento.

"Acordar cedo, equilibrar os estudos com os ensaios e manter uma disciplina rígida são essenciais para minha jornada como bailarina", revelou Sophie, que aos 12 anos já acumula uma década de dedicação ao balé.

Sophie relata que sempre sonhou em ser bailarina. “Sempre gostei muito de dançar, de saltar, de pular, sempre tive muita facilidade pra isso, e na vida pessoal o balé me ajudou a praticar isso, com exercícios físicos, alongamentos e disciplina”, finalizou.

Confira a programação desta quinta-feira (20)

- Coreto do Forró

19h: Edi Ribeiro

19h: Marcilon do Acordeon

- Arena

19h: Arraiá da Comunidade

- Palco Principal

22h30: Cia Calypso

22h30: DJ Mateus Peres

22h30: Banda da Loirinha

22h30: Moleca Sapeca

*Morgana Gurgel é integrante do programa de estágio entre Jornal do Tocantins e Universidade Federal do Tocantins (UFT), sob orientação de Vilma Nascimento