Magazine Ariana Grande anuncia noivado com aliança de R$ 1,7 milhão e lança show na Netflix Estrela pop vai se casar com Dalton Gomez após quase um ano de namoro

A cantora Ariana Grande, 27, agitou as redes sociais ao anunciar o seu noivado com o corretor de imóveis de luxo, Dalton Gomez, 25. Ela exibiu, ainda, um anel de diamante com pérola, estimado em US$ 350 mil (pouco mais de R$ 1,7 milhão). A estrela pop que também lança, nesta segunda-feira (21), o especial de Natal da Netflix, "Excuse Me, I Love You", conta que os...