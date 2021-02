Magazine Araguaína inicia pagamento do auxílio emergencial a profissionais da cultura De acordo com a Prefeitura Municipal, em Araguaína foram 151 projetos aprovados de artistas e empresários que vão receber de R$ 3 mil a R$ 15 mil.

A Prefeitura de Araguaína iniciou nesta sexta-feira, 5, o pagamento do auxílio emergencial ao setor cultural. O auxílio é realizado por meio da Lei Aldir Blanc, do Governo Federal, e será pago por meio de transferência bancária na conta dos beneficiados. De acordo com o órgão, em Araguaína foram 151 projetos aprovados de artistas e empr...