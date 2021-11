Magazine Apuração das apresentações do Arraiá da Capital será neste domingo Programação contará com as divulgações dos resultados das categorias de Melhor Casal do Cangaço, Casal de Reis e Casal de Noivos

Com figurinos luxuosos, os casais de noivos representantes das juninas, se apresentaram neste sábado, na última noite do Arraiá da Capital. O espetáculo foi realizado na arena instalada na Grande Praça do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, com coreografias ousadas e figurinos luxuosos. Na busca pelo título de Melhor Casal de Noivos, os casais trabalharam de forma l...