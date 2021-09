Magazine Apresentadoras são retiradas de programa ao vivo após serem diagnosticadas com Covid Ana Navarro e Sunny Hostin foram retiradas do estúdio antes de uma entrevista agendada com a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, 56

Duas das quatro co-apresentadoras do talk show The View (ABC) descobriram que contraíram o vírus da Covid-19 no programa nesta sexta-feira (24). Ana Navarro e Sunny Hostin foram retiradas do estúdio antes de uma entrevista agendada com a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, 56. Navarro, que faz apresentações esporadicamente, e Hostin iriam iniciar o prog...