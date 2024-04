Magazine Após trinta anos de carreira, Paulinho comemora gravação do DVD em Goiânia: 'É um sonho’ Baile do Paulinho terá participação do irmão Marcelo Braga e do pai Manoel Cerqueira. Em entrevista ao Jto ele falou sobre a inspiração que vem da família

O tocantinense Paulinho Braga é um dos membros da tradicional família de músicos que iniciaram a vida artística com a banda “Pedra de Fogo”, criada em 1980 por Manoel Cerqueira e Rosa Dalva Braga. E irá gravar seu primeiro DVD solo, em Goiânia (GO). A gravação do DVD “Baile do Paulinho”, será nesta quinta-feira (11), no bar Cerrado Cervejaria, localizado no set...