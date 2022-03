Magazine Após tapa na cara no Oscar 2022, Chris Rock não registra ocorrência contra Will Smith, diz site O ator deu um tapa na cara do comediante, após ele fazer uma piada sobre a mulher de Smith, que está careca devido a uma doença autoimune

Chris Rock não registrou ocorrência contra Will Smith, na noite deste domingo (27), após a cerimônia do Oscar 2022. O ator deu um tapa na cara do comediante, após ele fazer uma piada sobre a mulher de Smith, que está careca devido a uma doença autoimune. A informação é do site americano Variety. A decisão do comediante foi divulgada pela Polícia de Los Angeles. ...