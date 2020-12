Magazine Após superar Covid, Alok visita a filha recém-nascida no hospital Raika, do casamento com Romana Novais, nasceu prematura em parto de emergência

Após se curar da Covid-19 e do parto prematuro de Romana Novais, o DJ Alok foi liberado para visitar a filha e a mulher. Raika, que nasceu em um parto de emergência. O DJ esteve com a neném na noite deste sábado (12). O parto de emergência se deu por causa de complicações causadas pela Covid-19, doença que o casal contraiu. A segunda filha do casal nasceu de oit...