Após se recuperar da Covid-19, o pai do cantor sertanejo Israel, da dupla com Rodolffo, morreu nesta quinta-feira (13) depois de sofrer uma parada cardíaca. Antônio Oliveira Ribeiro, de 57 anos, recebeu alta do Hospital de Campanha no Enfrentamento ao Coronavírus (Hcamp) de Goiânia na última segunda-feira (10).

De acordo com informações da assessoria da dupla, Antônio Oliveira sofreu uma parada cardíaca na noite de quarta-feira (12), por volta das 19h, em casa. Devido as sequelas da Covid-19 o pai de Israel não resistiu e faleceu nesta quinta-feira.

Ainda não há informações sobre o local e o horário do sepultamento de Antônio Oliveira Ribeiro.