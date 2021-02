Magazine Após saída de Lucas do BBB 21, Projota diz que escondia faca Conversa entre o brother e o chefão, Boninho, no confessionário, vaza

Depois de Lucas Penteado abandonar o BBB 21, estopim de uma pressão que ele vinha sofrendo dentro da casa desde a primeira semana do reality, Projota também ameaçou deixar o programa, mas foi acalmado por Boninho no confessionário. A conversa vazou na transmissão 24 horas do programa e revelou que o cantor disse esconder uma faca no confinamento. Abalado com um...